小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

【1】大立光法說 嚇壞眾多法人

股王大立光法說落幕，釋出7、8月營收將與6月水準相似，嚇壞眾多法人，權威外資分析師認為，大立光法說會後將引動財務預期下修潮，股價短線壓力不輕，惟長線資金可能將希望繫於智慧機2021年高成長性（因2020年基期低），有明顯回檔時將採逢低布局策略。

【2】台股熱爆 最大股市社群當機

台股有多熱！不但今年新增開戶數衝62.2萬戶，處置股票8日高達65檔，甚至連全台最大的股市社群「股市爆料同學會」同時在線人數緊繃而當機，直到收盤後才緩解，都凸顯台股熱爆了。

【3】劉泰英：股市泡沫不知何時會破

台灣綜合研究院創辦人劉泰英9日警告，「股市走勢脫離基本面很多」，美國、大陸在疫情期間為拯救經濟，在市場大撒錢，全世界股市一直漲，完全是資金行情，「拚命製造泡沫，不知道何時會破」。

【4】10檔落後補漲股看俏

上市櫃連續2天都有超過百檔以上個股漲停，其中不乏有許多個股，因今年來股價表現相對落後，甚至於大跌，隨著生技股飆漲一波後，紛紛展開落後補漲，篩選近5日法人站在買方，且股價上漲的個股，計有瑞軒（2489）及美時（1795）等。

【5】大同案 經濟部金管會出重手

大同股東會引發爭議，經濟部9日對外做出「不准變更登記案」的重大決定。經濟部商業司長李鎂表示，大同公司不應錯誤引用法條，自行扣除股東的股數，未達過半股數出席情形，明顯違反公司法。至於大同案下一步，經長王美花指出三條路，但尊重股東權益先行。

(中時電子報)