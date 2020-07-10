美國疫情日益惡化，連累總統川普於年底爭取競選連任之路，雖然他一度打著復甦經濟的大旗鞏固保守派支持者，但隨著部分州過早開放，導致先前防疫成效付諸流水；外媒分析，如今川普打經濟牌不足保證勝選，從他近期對於種族問題與社會暴動問題發言來看，他已採取更激進手段：撕裂美國。

美國有線電視新聞網分析，在「黑人的命也是命」運動後，許多州已反思被視為奴役非裔象徵的「邦聯旗」是否有必要繼續保存，但川普認為這是言論自由，想掛就掛；甚至批評美國改裝房車系列賽唯一的非裔全職賽車選手、日前傳出在車棚內傳出遭放置上吊套環威脅的華勒斯（Bubba Wallace）是在「騙人」，對於美國NFL紅人隊考慮改名，川普也嗆這是為了政治正確。

報導分析指出，川普近期種種作為顯示，當前缺乏強勁經濟表現幫助連任，川普政選擇盡可能兩極化選民的選戰策略：他希望足夠的美國人會認知到，他們的白人文化正遭遇族群多元浪潮衝擊而衰退的事實，在感受自身族群與文化遭受委屈後，轉向支持川普連任。

報導稱，就在上周末的獨立日，原本並非政治色彩濃厚的節日，卻讓川普變成了偏執狂們的盛會，他當時宣稱馬克思主義、激進主義、以及無政府主義正在美國蔓延，極左派法西斯主義正主宰著美國新聞室與教育體系。

報導指出，已有許多民調單位與共和黨人認為川普的論述正激起數百萬保守派支持者的共鳴，但他認為所喚醒起的「沉默多數」仍不足讓他連任，但這也讓溫和的共和黨人想遠離他。至於川普戰術的成效如何，至11月大選就會分明；但現今很明確的是，川普連任策略會是美國史上最具煽動的選戰，不論明年1月21日誰能入主白宮，他所留下來的傷害必須花上數年傷癒。

(中時電子報)