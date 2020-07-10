聖暉(5536)、朋億(6613)公布今年6月營收表現，聖暉在主要客戶復工後加速工程施作，遞延單效應下，單月營收13.79億元，月增28.34％，年增14.09％，累計上半年營收69.38億元，年增7.39％。朋億也在半導體客戶遞延訂單認列，6月營收3.76億元，年增77.77％，累計上半年營收20.82億元，年減幅縮小到7.01％。

聖暉指出，第3季雖受疫情影響造成短期在建工程案進度認列遞延，但仍看好台商回流與全球供應鏈生產基地轉移至台灣、東南亞地區及大陸國家產業支出政策，有望挹注聖暉無塵室機電整合工程及化學供應系統訂單。

朋億第2季合併營收為11.4億元，為近5季以來營收新高，主要因大陸半導體、記憶體大廠客戶在疫情後訂單出貨提升，尤其在半導體客戶尤為明顯，第2季半導體產業營收比重超過60％。在大陸半導體、光電、LED等客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務下，第3季營運有機會優於第2季。

(時報資訊)