美國各州新冠確診持續刷新高，投資人關注會否出現二次封鎖，影響全球經濟表現，美國最高法院裁定，紐約市檢察官有權調查美國總統川普的紀錄，使市場信心動搖，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.39至1.32%，指標股AMD漲逾7%，美光漲逾3%，Apple小漲0.36%。

台股站上5日線(12,096點)、10日線(11,881點)、月線(11,707點)，盤中創高後漲幅收斂，指數最終上揚22.5點，漲幅0.18%，收在12,192.69點，成交金額為2502.05億元。三大法人合計賣超61.56億元：外資賣超66.75億元、投信賣超3.25億元、自營商買超8.45億元。

櫃買指數漲幅1.14%，收在175.9點。支撐為10日線(約166.4點)附近，壓力為180點附近，KD交叉向上，偏多格局，惟K值大於80，留意漲多回檔的可能。

指數均線多頭排列，並且創波段高點，雖有漲多回檔的可能性，但仍是多頭格局不變，操作上可逢拉回進行布局，台股月線未跌破前，仍可偏多看待，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

(時報資訊)