受惠旺季加持與東莞新廠車用訂單挹注，車用電子廠—元山科技(6275)第2季合併營收9.49億元，創下單季歷史新高，下半年營運雖然仍須視全球經濟活動復甦狀況與進入秋冬後新冠肺炎疫情是否再度捲土重來，元山科技仍審慎樂觀看待今年營運。

大陸政府積極刺激內需，且電商平台銷售汽車比重攀升，帶動大陸車市需求增溫，元山科技6月合併營收2.72億元，年增13.45%，累計第2季合併營收9.49億元，創下單季歷史新高，累計上半年合併營收達16.45億元，較去年同期成長5.3%。

元山科技表示，隨著疫情緩和後，大陸政府為有效提振內需、擴大經濟活動，大舉推動車展與聯合促銷活動，加上疫情因素使過去以線下為主的售車市場轉往電商平台，帶動大陸6月份汽車銷量月增4%、年增11%雙成長，連帶使元山東莞新廠出貨暢旺，稼動率維持高檔，為推升元山第2季營收創下單季歷史新高。

展望下半年，雖然歐洲車市尚未重回成長，然衰退幅度已見收斂，隨著預期疫後時代歐洲的交通與生活方式，將由搭機遠遊逐漸轉往駕車出遊，將可望推動汽車買氣需求升溫，元山科技表示，雖然下半年仍須視全球經濟活動復甦狀況與進入秋冬後肺炎疫情是否再度捲土重來，但對今年營運仍是審慎樂觀。

(時報資訊)