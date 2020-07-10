台鐵推出TR-PASS一般版3日券及四人同行3日券66折優惠，實施日期為7月15日至12月31日。(圖/台鐵提供)

花東線莒光號列車24列次80公里以上7折優惠，實施日期為7月24日至12月31日。(圖/台鐵提供)

7月放暑假去哪玩？今年因為疫情不能出國觀光，在國內搭火車旅遊會是不錯的選擇！台鐵為配合中央疫情指揮中心鼓勵民眾展開「防疫新生活運動」，將於7月15日至12月31日推出長、短途交通運輸優惠方案及鐵道觀光旅遊特別優惠措施，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

台鐵局表示，這次推出的4個優惠，一是7月份3列次仲夏寶島號蒸汽火車套裝行程，只買888元，比原價1688元便宜5折，且此優惠價格每人不限票種一律888元。

二是TR-PASS一般版3日券及四人同行3日券66折優惠，實施日期為7月15日至12月31日。台鐵局說，一般版TR-PASS 3日券全票原價1,800元,優惠價1,200元；優待票原價900元，優惠價600元；四人同行版TR-PASS 3日券原價4,200元，優惠價2,800元。台鐵並提醒，優惠價格以「購票日」為準，TR-PASS優惠票價不接受預購，旅客僅得於優惠期間臨櫃購買，才可享有本次優惠。

三是花東線莒光號列車24列次80公里以上7折優惠，實施日期為7月24日至12月31日。台鐵局表示，此方案24列次限定「全票」及「孩童票」適用。適用本方案車次：

1.北迴線：

(1)下行：602、642、560、562、554等班次。

(2)上行：605、561、653、611等班次。

2.南迴線：

(1)下行：701(711)、751、707、709、713、715等班次。

(2)上行：702、704、754(706)、710、712、708(758)等班次。

最後一項是觀光列車優惠措施，環島之星Hello Kitty繽紛列車31條旅遊套裝行程，每人優惠500元，至於台鐵局兩天一夜郵輪式列車共計20條旅遊行程，每人也優惠500元。

(中時電子報)