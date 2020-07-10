高球天王老虎伍茲(Tiger Woods)也要有紀錄片上映了，這部大作將包含伍茲「崛起、衰落、東山再起的傳奇故事」，以及前所未見的訪談畫面，包括那位害他離婚與跌下雲端的夜店女經理瑞秋(Rachel Uchitel)。

導演表示伍茲「是一位先驅、一位勇士、譽滿全球的圖騰」，「但他也是一個凡人，他不是完美的。」伍茲犯過很多錯，他不像籃球皇帝麥可喬丹(Michael Jordan)那樣始終高高在上。

喬丹的影集《最後一舞》避談他的感情生活，因為喬丹沒有讓那影響到自己的球場表現。老虎伍茲在2009年的感恩節與前妻艾琳攤牌，他花費很大心力善後，世界排名跌到第58。沒想到伍茲抱著長年累積的傷病，在2019年勇奪名人賽冠軍，達成高球史上最偉大的回歸。

「被前妻一桿打落雲端」只是敘事者浪漫的說法，伍茲狀態下滑的原因是他累積的膝傷，他坦承早已無法使用當年開球300碼的那種姿勢。還有球評懷疑伍茲是沉迷健身重訓，讓上半身太強壯所致。紀錄片《老虎》分成二集，將於12月在HBO上映。

(中時電子報)