台中市北區中清路一段昨(9日)傍晚發生街頭暴力傷人案件，一群惡煞手持棍棒棍棒砸車，猛砸鄭姓男子BMW黑色汽車，並大聲咆哮車上2人，副駕駛座1名男子身上有血跡疑遭刺傷；市警二分局調閱案發周邊監視器，並鎖定車號以車追人，3小時內逮捕6名涉案男子，全案朝傷害罪嫌偵辦。

台中市警二分局指出，案件發生於9日傍晚18時21分，被害車輛駕駛鄭姓男子開著黑色自小客，行經北區中清路一段，正值下班時間，當地交通壅塞，鄭姓駕駛尋找車位預定準備用餐，突遭數名男子衝過來，手持棍棒猛砸車。

據了解，當時鄭姓男子遭駕駛3部自小客車不明人士攔車，對方疑似稱因行車造成糾紛，期間有人持不明銳器，刺向鄭姓男子車內副駕駛座乘客王姓男子，造成右大腿受傷流血，已送醫治療，目前無生命危險。

中市警二分局表示，原以為本案係行車造成的糾紛，經警方深入追查釐清案情及到案人員之說明，初步查出雙方人員於日前即因財務問題造成糾紛，導致攔車傷人情事，3個小時內緝獲涉案等6人，全案警方依法移送偵辦。

(中時電子報)