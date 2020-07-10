南韓首爾市長朴元淳捲入性侵疑雲，昨天（9日）被人發現他留下遺書後失聯，7小時後在北嶽山一帶被發現已經明顯死亡，引起南韓社會震驚。律師出身的朴元淳，是首爾在位最久的市長，現在他疑似因捲入性侵女秘書疑雲而想不開，許多他多年的支持者，都流下不可置信的眼淚；而他的性騷擾案，最後也以「不起訴」終結。

綜合韓媒報導，首爾市府昨天上午臨時宣布，市長朴元淳因身體不適，取消當天所有行程，但才過沒多久，就傳出市長失蹤的消息。南韓警方立刻投入大批人力搜索，沒想到在7小時後，於首爾成均館大學後門臥龍公園附近，發現朴元淳的遺體，當時他身上穿著登山服，已明顯死亡。

為何會突然想不開？原來是朴元淳的前秘書A某，本月8日晚間向警方指控，朴元淳利用職務對她性騷擾，還表示「還有很多受害者」。A某控訴，她曾被朴元淳拉進辦公室內的休息室上下其手，下班後也會收到朴元淳透過通訊軟體Telegram，傳遞的不雅照片及文字，並會要求她傳自拍照。A某表示，在被性騷擾期間，他一直不敢聲張，後來離職後赴精神科治療，才決定報警公開朴元淳性騷這件事。

提醒您，請給自己機會：

張老師：1980

安心專線：1925

免付費生命線：1995

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)