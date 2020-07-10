高雄清晨6時許發生當街砍人事件！據三立新聞報導，今（10日）上午6時許，高雄市七賢路知名舞廳前，傳出一名男子當街遭砍，胸口中刀，渾身是血倒臥人行道計程車招呼站旁，身旁女伴受到驚嚇。據了解，有2名傷者送醫救治，現場2名女子則被警方帶回訊問，詳細情形還有待調查釐清。

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(中時電子報)