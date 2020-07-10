韓國的N號房事件震驚社會，不僅脅迫少女成為性奴，內容還極其殘忍，引起南韓民眾公憤，要求公開N號房成員，而大陸也出現N號房翻版，重慶一名大一學生架設網站，散播未成年人猥褻影片，會員數竟高達上萬人。

韓國N號房事件爆發後，大陸一位知名博主「大V」，3月26日開始舉報許多色情網站，內容包含長期散佈兒童色情、大量未成年裸露照片，且照片還會標註「四歲幼女」、「大眼漂亮蘿莉」、「初高中生」等鹹濕標題，使用者只要上傳兒童裸露相關影片、分享網址就可以獲永久會員，或是花幾百元就可以觀看內容。

「大V」舉報的網站，像是芽苗論壇、蘿莉網、呦~樂園、次元公館、蘿莉天國等，已經散步兒童色情一段時間，「大V」看不下去因此與粉絲一同檢舉。大陸「掃黃打非」辦公室介入調查，表示對於這些傳播製作淫穢內容，尤其是兒童色情的非法分子，誓言追究法律責任，嚴懲不貸、絕不姑息。

至於這名重慶大學生架設的網站，以儲值會員方式，傳播未成年人不雅影片，點擊率已高達200多萬，儲值會員近萬人，根據調查，散播的影片至少有160部。新聞曝光後，許多網友感到憤怒，紛紛要求警方公布會員資訊，擔憂這些人恐怕都是潛在共犯。

(中時電子報)