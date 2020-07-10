投資人擔心為了遏阻新冠肺炎疫情急升，企業必須再度關閉，且開始將焦點轉向企業第二季業績表現，周四標普500指數與道瓊指數下跌。在科技巨頭上揚帶動下，那斯達克指數再創歷史收盤新高。

美國周三新冠肺炎新增病例超過6萬人，創下全球單日確診新高記錄，並使全國累計確診數突破300萬人。佛羅里達州的新冠肺炎住院數、死亡數創新高。加州平均每日新增確診數也創下新高。

最高法院判決曼哈頓地區檢察官在調查過程中，可查閱川普總統的稅務記錄，亦為美股帶來壓力。

上周美國初領失業金人數跌至近4個月低點，為美國早盤帶來提振，美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）表示Moderna公司的新冠狀病毒候選疫苖可能在7月底前進入第三階段測試，此番發言助美股盤中略為回升。

周四收盤，道瓊工業指數跌361.19點或1.39%，為25,706.09點。標普500指數收跌17.89點或0.56%，為3,152.05點，仍較3月23日創下的收盤低點漲逾40%。那斯達克指數收漲55.25點或0.53%，為10,547.75點。

受亞馬遜、微軟、輝達、蘋果上漲提振，那指在6天內第五度改寫收盤新高。特斯拉再漲2.1%，延續近來升勢。亞馬遜勁揚3.3%，股價再創新高。

重啟經濟概念股表現疲弱，聯合航空、達美航空、美國航空都跌逾5%，嘉年華遊輪集團跌4.8%，皇家加勒比海國際郵輪跌5.9%，Kohl's跌7.3%。

(時報資訊)