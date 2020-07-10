日本九州豪雨成災，在大分縣由布市湯布院町經營「鶴屋隱宅旅館」的81歲女將渡邊登志美8日確定罹難，與她一起開車逃難的家人，包括讓旅館動漫代言人「電腦女將千鶴」爆紅的外孫渡邊健太等3人失蹤。

《朝日新聞》報導，渡邊疑似與長女夫妻和外孫4人開著車逃難，4人連人帶車地被洪水沖進河裡，她的屍體是在大分川沿岸的樹林被發現，其餘3人至今下落不明。

同樣在湯平溫泉經營旅館的鄰居、湯平溫泉觀光協會前會長橫尾尚一指出，他7日曾叫渡邊的女兒避難，她說，「今天好像還沒問題」，但不久後附近的共同溫泉浴場和橋都被汙濁的洪水沖走。

報導指，横尾哽咽地說，「他們也許是因為害怕而急忙開車逃難，結果整車被洪水沖走。當時如果硬要他們一起避難就好了。」

她的外孫健太在社群網站上積極宣傳旅館以及大分縣的觀光資訊。旅館的官網上還介紹名為「千鶴」的「電腦女將」，她可以隨時用語音回答旅客的詢問，讓旅館成為喜愛動漫等次文化的人所熟知的人氣旅館。

(中時電子報)