伊頓（Eaton）宣布其在台首座「高科技廠房電能品質實驗室」正式啟用，此實驗室將為台灣半導體、高科技等不同產業提供用電場景的模擬，並設計出客製化的電源解決方案，以在台灣持續深耕的六大核心產業上，成為最有力的電源後盾，進一步協助客戶實踐伊頓今年年初提出的電源管理三大策略，包括成本資產化、資安落地化、用電靈活化。

伊頓電氣東亞區副總裁嚴慶和表示，全球產業鏈持續的洗牌，而新冠疫情更是加速企業供應鏈的重新佈局，從中可以觀察出台灣在全球供應鏈中已展現不可取代的地位。因應國際供應鏈佈局的趨勢，伊頓進一步加強在台投資，超前部署高科技廠房電能品質實驗室，以協助全台灣的客戶增加能在穩健的電源基礎下，進一步成為全球供應的關鍵力量。

伊頓電氣台灣區總經理宮鴻華指出，隨著台灣工業用電創新高，企業對於電力品質的需求也不斷提升。伊頓的高科技廠房電能品質實驗室結合台灣的研發團隊，能更有效地協助台灣半導體、高科技製造、資料中心等重點產業，模擬可能會遇到的用電情境，提供客製化的電源解決方案。更是將伊頓的電源管理三大策略落地，使企業在用電思維的轉型當下，能有實際的解決方案作支援。

伊頓特別打造的「高科技廠房電能品質實驗室」，可針對資料中心、高科技製造、銀行分支等不同產業需求模擬測試場景。從小型機種到適用於大型資料中心、工業控制系統等大型用電需求環境的Eaton PowerXpert 9395都可為客戶進行測試及應用參數的調整，提供具指標性意義的模擬數據，客製化出最佳的解決電源方案。除了硬體的支援，伊頓台灣電能品質研發與應用團隊承繼著伊頓全球在電能管理的技術，與長期深耕台灣產業累積之在地經驗，能時刻為客戶提供專業建議，建立起最完善的服務，成為各產業最穩定的電力後盾。

伊頓實驗室配置X光檢測儀、半導體開關特性曲線分析儀等精密儀器，進行UPS設備中的零組件分析、研究，可以從中預測出各個零件的老化程度、更換及保養的預測時間，目的能使產線在不脫鉤的情況下更新設備，並降低突然停機的風險，讓產能維持在同一水平。

用電大戶條款將在今年就定位，企業的新能源時代將正式展開，儲能與鋰電池的需求也隨之蓬勃成長。因此，伊頓強化鋰電池在UPS的應用，更加入儲能功能、翻轉過去企業對UPS的刻板印象。伊頓EnergyAware UPS兼具不斷電與儲能雙功能，而客戶能透過在實驗室的操作，進行實際的成本及效益評估，在能源政策的目標與要求下，能更加彈性的進行電力調度，將原先對於企業來說屬於設備成本的UPS，進一步成為節能的重要資產，為企業節省不容小覷的電力成本。

(工商 )