Maxim Integrated Products宣布推出MAXM86146內建雙路光電檢測器的光感測器方案，該器件為業界最薄的解決方案，幫助設計者快速、輕鬆地設計可穿戴健康、健身產品。該模組包含心率和氧飽和度（SpO2）監測高級演算法，並支援活動能力分級，為用戶提供真正的完整方案。器件尺寸小、易於設計，以更小的空間實現生物檢測創新設計，加速高精度、連續監測設備的開發進程。

與分離式方案相比，MAXM86146幫助設計者將先進可穿戴產品的厚度縮減45％。此外，模組提供隨時就緒的體徵檢測演算法，可按照最嚴格的醫學標準測量生命體徵，進而保留更多的時間開發產品的差異化功能，使新品上市時間縮短6個月以上，並為擴展功能提供額外時間和空間。

當前，可穿戴健康監測產品處於如火如荼的發展階段，為人們獲取健康資料提供前所未有的方式，協助專業的醫護人員以及終端使用者實現主動的健康管理，做到早預防，防止慢性病的發生。開發人員透過不斷的創新，幫助用戶更深入地瞭解自身的健康狀況，為改善人類的健康狀況打開了大門。

新方案主要優勢包括最小尺寸，提供全球最薄、整合了雙路光電檢測器的光感測器方案，支援更輕、更小、更高效率的產品設計；模組包括兩個光電二極體、光學AFE和微控制器，內置演算法（活動能力分級、心率、SpO2監測），厚度為0.88mm的封裝比分離式方案薄45％。更快上市時間提供隨插即用的模組方案，將開發時間縮短6個月以上。隨時就緒的演算法用於支援生命體徵訊號測量，開發者只需專注於擴展功能設計。

CarePredict公司創辦人兼執行長 Satish Movva表示，Maxim Integrated最新推出的光感測器方案使我們能夠專注於新功能設計，大幅縮短產品上市時間，進而大幅領先競爭對手。此外，借助CarePredict設備，護理人員可以從遠端存取老年人的活動及行為資料，實現老年人健康狀況的遠端系統管理。

Maxim Integrated工業及醫療健康事業部執行總監Andrew Baker表示，對於下一代可穿戴健康監測設備的設計來說，產品空間和上市時間非常寶貴。憑藉全球最薄的、整合了雙通道光電檢測器的光感測器方案，我們為設計者的快速導入創新功能提供最佳支援。

(工商 )