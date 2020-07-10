全球工業用產品領導廠商創見資訊推出一系列搭配最新一代96層3D NAND的固態硬碟。完整產品線包含NVMe PCIe Gen3 x4，SATA III M.2與mSATA 規格，且提供64GB至2TB的超大容量選擇。此系列的固態硬碟除了具備3K次抹寫週期（P/E cycles）的耐用性外，亦採用可保護內部元件免受磨損和外部衝擊的30μ” PCB金手指與邊緣補強技術，類寬溫（-20°C～75°C）及動態熱能管理機制 ，以提升固態硬碟的耐用度。

創見本次推出的固態硬碟中，MTE652T2搭載NVMe規格的PCIe Gen3 x4高速介面，傳輸速率高達每秒2,100 MB，4K隨機讀寫速度也大幅提升至235,000 IOPS，最大容量則高達512GB。MTS952T2和MTS552T2 SSD採用M.2 2280和M.2 2242兩種規格設計，讀取速度高達每秒560MB，且具有高達2TB的超大容量。此外，mSATA固態硬碟中的MSA452T2也提供高達每秒560 MB的極速傳輸速度和高達1TB的存儲空間。

隨著最新的NAND快閃記憶體的擴展趨勢，創見充分利用了3D堆疊的優勢，此次推出的新產品不僅具有極佳的性價比，還展現優異的耐用表現。此系列固態硬碟採用30μ金手指厚金鍍層PCB及邊緣補強技術（Corner Bond），可為PCB提供出色的導電性和抗氧化能力，並保護元件免受磨損和硫化所造成的潛在損害。創見的邊緣補強技術，主要透過減緩焊接點的壓力，並均化熱漲冷縮之應力，能有效保護關鍵元件。

全新3D NAND固態硬碟搭載-20°C到75°C類寬溫的規格，即使在極端溫度和環境壓力下也能確保可靠的運作。同時，此系列具備動態熱能管理機制，透過防止過熱的設計來維持穩定的高效能。

創見提供SSD Scope Pro軟體，專為創見工業用固態硬碟設計，以人性化的操作介面結合最新技術，能監控固態硬碟的健康狀況並優化效能。實用功能包含：查看硬碟資訊、查看自我監測分析（S.M.A.R.T.）報告、診斷掃描、安全資料清除、健康指示、系統複製及遠端監控。嵌入式平台之客戶端可以透過雲端的固態硬碟控制中心實時監視其固態硬碟，接收通知，遠端監控元件升級以確保其硬碟的使用狀況，從而最大程度地減少停機時間。

(工商 )