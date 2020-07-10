設備大廠旭東機械（4537）公布6月營收為1.73億元，月增 25.53％、年增 5.44％。主因面板市場回溫，第二季PC/NB、Tablet需求帶動，第三季模組廠回補TV面板庫存，因而客戶資本支出回溫，帶動旭東面板設備之出貨。近期面板需求回溫有望延續至2021年，旭東將持續受惠。

近期面板報價反彈，分別反應供給端及需求端之變化。供給端而言，除了LGD原本即逐步降低LCD面板產量之外，三星亦於3月底宣佈，將於今年年底全面關閉南韓境內的LCD面板廠，並計劃將蘇州廠股份全面出售，由於韓廠陸續退出，2021年LCD面板供需有望達成平衡。需求端而言，則因近期各國陸續解封，需求回溫，模組廠亦有將庫存回補至正常水位之需求，研調單位預估第三季價格漲幅上看15%，TV面板出貨則可望有10%的增幅，因而對旭東之面板自動化生產線需求增加。

旭東在面板產業已推出整線TFT-LCD設備及OLED相關設備。隨著需求回溫，預期美國職業運動將於第三季恢復賽事，和東京奧運延期一年舉行，可望在未來陸續推動大尺吋面板的需求。而旭東與市場80%以上的大型面板廠都有接單合作，且主要著重在台廠及陸廠，隨著韓系廠商陸廠退出LCD面板事業，及中國面板廠大力發展OLED技術，未來幾年來自中國之訂單有望增溫，產業結構轉變有利旭東。在需求面及供給面展望轉為正向之際，旭東已站穩有利位置，對於下半年營運審慎樂觀。

(工商 )