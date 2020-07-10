前韓職SK飛龍球星金廣鉉去年年底與聖路易紅雀簽下2年800萬美元的合約，正式開啟大聯盟生涯，不過受到疫情影響，對於他這種首年旅美打拼的球員來說實屬不易，他近日接受訪問時就提到，曾經考慮過棄賽，不過好險有這個人在，才讓他繼續留在美國。

據《聖路易斯郵報》（St. Louis Post-Dispatch）報導，當大聯盟春訓被迫中止時，金廣鉉便和球隊老將溫萊特（Adam Wainwright）一起訓練，兩人才可以進行傳接球，他說：「說實話，這是一個艱難的時刻，幸運的是，溫萊特也在這裡，如果我沒有可以一起傳接球的夥伴、如果他不在這裡，我真的有想過回去韓國。」

金廣鉉這段時間都在溫萊特的家中一起訓練，同時也和他的女兒一起傳接球，溫萊特表示，希望能讓獨自一人在外頭打拼的金廣鉉感受到家庭的溫暖，溫萊特說：「作為一個有很多孩子的人，我知道這對他來說很艱難，另外一個原因是他加入新的聯盟，不認識任何人，在聖路易沒有朋友，而且你也不能外出觀光，所有地方都拉下鐵門了，也不能去所有很酷的餐廳。」

雖然無法返鄉見家人，但溫萊特對於金廣鉉的一切仍抱持相當高的評價，他說：「所有事情都和最初有些不同，然後最重要的一點是，他沒辦法見到妻子和小孩，這對他來說很艱難，但他坦然接受，而且面對任何事都保持很好的態度。」

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(中時電子報)