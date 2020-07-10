小小獼猴也知道「伸出魔爪」，一名愛爾蘭正妹，去年到印尼峇里島度假，在動物園時被一隻獼猴上下其手，不僅試圖想脫掉褲子，連上衣也差點被扯掉，拍攝影片的友人不打算相救，反而笑到不行，這段影片最近在網路上，成為熱議的話題之一，短時間就有數10萬人觀看。

小猴色瞇瞇見正妹觀光客，竟強行想脫她衣褲，偷看雪乳想扯下上衣。Cheeky monkey peers down a woman's top(影片源自Youtube)

這段23秒的影片中，一名38歲金髮正妹波特（Jill Porter），坐在一張長椅上，一隻長尾獼猴爬到她的大腿，先是伸手試圖想要解開波特的牛仔短褲，拉一拉發現有難度，因此將目標轉到上衣，波特當天穿低胸背心，獼猴不斷拉扯還差點曝光，波特只能無奈用手護胸。

影片最近在TikTok上爆紅，波特表示去年與朋友到峇里島的「聖猴森林公園（Sacred Monkey Forest Sanctuary）」玩，沒想到差點被獼猴當眾脫衣，波特說其實當時嚇壞了，所以不敢輕舉妄動，但她認為獼猴只是肚子餓想找食物，最後波特也提醒，獼猴靠近時一定要保持冷靜。

長尾獼猴又稱食蟹獼猴，近年來因為棲息地環境惡化、面臨被捕捉，當作醫學實驗或藥物實驗的威脅、加上當地居民獵捕，導致長尾獼猴數量驟減，因此部分國家已開始考慮替獼猴建立相應的保護機制。

(中時電子報)