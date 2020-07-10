夏天喝飲料清涼又解渴，但過量飲用恐讓健康出問題，腎臟科醫師洪永祥在節目上分享，年僅12歲的男童天天都以「飲料代水」，某天身體不適，狂扭動身體，最後竟排出血尿，緊急送醫才發現，在腎臟輸尿管有0.9公分的腎結石，驚呆眾人。

洪永祥在節目《醫師好辣》上分享，曾收過最小的患者是位年僅12歲的小男孩，因為不愛喝水，所以常常會買碳酸飲料、茶飲來替代白開水，結果某天在做功課時，男孩身體不適，像蟲子般扭動身體，最後衝去廁所後，竟排出血尿。

洪永祥推測，小男孩不斷扭動身體的行為，恐是腰痛所致，後來出現血尿，其實就是第二症狀，患者媽媽將兒子送往小兒科急診後，果真發現男孩腎臟與輸尿管的位置，有顆0.9公分的結石，後來轉往泌尿外科治療，將這顆石頭打掉。

洪永祥指出，背部疼痛不可輕忽，尤其是出現「往前往下的疼痛」，若還合併出現血尿等第二症狀出現時，就應該要特別注意，盡速就醫檢查。

洪永祥補充，其實腎結石發生時，最痛的部位不是腎臟，而是輸尿管，因為當它變細的時候，結石刮到輸尿管黏膜，會讓整條都抽筋，恐引起「腎絞痛」，就是大家說的「腎」如刀割。

(中時電子報)