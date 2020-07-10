近6800億 華府將售105架F-35 使日成全球第二閃電戰機國 08:452020/07/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本在原有的42架F-35外，將再添購105架戰機，如今軍購案周四已獲美國批准，而這將使它成為繼美國之後的第二大F-35戰機用戶。（日本航空自衛隊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院周四已同意，將以約230億美元（近6800億台幣）的代價，軍售日本105架F-35戰機，使它成為僅次於美國，擁有最多「閃電II」戰機的國家。 (中時電子報) #68 #00 #美將 #售日 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 太平山蹦蹦車全線復駛 遊客滿載 16:182020/07/06 寶島 新北少年借機車竟被刺死 兇嫌遭判7年10個月 16:552020/07/06 社會 俄國「電磁脈衝砲」 瞬間使飛機失控 射程10公里 21:512020/07/06 軍事 大人催淚神片《角落小夥伴》日本票房突破14億 07:192020/07/07 娛樂 恐龍祖先超迷你！馬達加斯加出土化石「僅10公分高」可當寵物 10:312020/07/08 國際 重機車與汽車路口衝撞 衝人行道撞壞10輛Ubike 10:422020/07/08 社會 下班小心！新北、宜蘭大雷雨即時訊息 10縣市持續大雨特報 15:032020/07/08 生活 《社會10點檔》遊樂場隨機殺人 10歲童慘遭割喉魂斷廁所 19:002020/07/08 社會 《戰車世界》10 週年紀念《章節 IV： 檢修備戰》強勢登場 10:342020/07/09 科技 太狂了！一泊二食大啖龍蝦 君品殺到每晚6000元 18:412020/07/09 財經 軍事熱門新聞 「路上行艇」！伊朗基洛潛艦裝在重型卡車上 - 軍事 土耳其發狠大測試！用俄製S400系統追蹤美F-22F-35戰機 - 軍事 意外觸電心跳停止12分鐘 美F-15駕駛瀕死後首度飛上青天 - 軍事 美兩航母戰鬥群南海軍演超小心 全面採取非比尋常措施 - 軍事 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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