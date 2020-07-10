美股消息面：

1.美股回落，以及美國與全球新冠肺炎疫情持續急升，在避險需求帶動下，周四美元匯率從4周低點反彈，美元指數尾盤漲0.4%，報96.816，早段曾跌至4周低位96.233。德國出口數據不如市場預期，歐元兌美元尾盤跌0.4%，報1.1279美元。日圓兌美元持平，報107.20日圓兌一美元。

2.投資人將近來獲利落袋，周四金價失守9年高點，惟對新冠肺炎疫情的擔憂仍為金價帶來支撐入，終場紐約8月期金收跌16.8美元或0.9%，為每盎斯1803.8美元，雖失守前一日觸及的9年新高1829.8美元，但仍站在1800美元之上。

3.投資人擔人美國新冠肺炎確診數激增，恐導致各地再度實施封閉措施，在需求前景不明下，周四紐約期油收跌1.28美元或3.1%，為每桶39.62美元。倫敦布蘭特期油收跌94美分或2.2%，為每桶42.35美元。

4.美國商務部公布，美國5月批發庫存指數經修正後仍為月減1.2%，符合市場預期。5月批發銷售指數月增5.4%，自4月的月跌16.4%反彈。美國5月庫存與銷售比為1.53個月，較4月的1.63個月下滑。

(時報資訊)