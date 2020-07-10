香港國安法第43條實施細則6日生效，要求外國及台灣政治性組織及其代理人配合。對此，總統蔡英文表示不排除有反制，一國安官員更揚言有最壞的打算，並提出反制香港3箭。對此，港媒提醒民進黨不要撂狠話，台灣若真這樣做，就要扛得起最壞的後果。

香港國安法第43條實施細則6日生效，要求外國及台灣政治性組織及其代理人配合。對此，蔡英文表示，必要時會對國民和我們國家相關組織發出警訊和指引，讓他們不要因此受到傷害，如果香港國安法的施行對國家造成傷害或有不合理現象，也會考量反制措施。

更有一位不具名國安官員接受親綠媒體訪問表示，如果大陸繼續對香港加大緊縮措施，台灣不能排除要有最壞的準備，包括「不排除撤館處置、重估香港特殊地位和停止適用《港澳條例》」。

對此，港媒《中評網》提醒，民進黨要反制香港這3箭對大陸幾乎毫無影響，反倒是台灣有可能受傷慘重。且《港澳條例》一停，港澳法律地位就將比照大陸，將對兩岸三地的經貿交流產生衝擊，尤其對依賴香港調度資金、處理轉口等業務的台灣企業界造成很大的影響。

《中評網》直言，「撂狠話之前要先想後果，台灣扛得起兩岸惡意螺旋大爆發的後果，顯然是扛不起來的」。

(中時電子報)