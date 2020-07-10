性感女神葉玉卿26年前嫁給身家百億的富商胡兆明，夫妻倆婚後到美國經營連鎖市場事業，昨(9日)則傳出胡兆明在美國申請破產重組，葉玉卿受訪時輕鬆表示，只要不關生死健康，沒有過不去的難關，她唯獨心疼丈夫心情低落，難過丟了面子，但不會放棄，她也鬆口老公經營破產主因。

葉玉卿早年曾演出電影《情不自禁》、《射鵰英雄傳之東成西就》、《紅玫瑰與白玫瑰》，20多年前結婚後就淡出影壇，和先生育有2子1女，先前因新冠肺炎疫情生意不好，葉玉卿當時表示丈夫沒打算停業，只因擔心當地華人老人不懂線上購物，若關店就沒地方買日用品。

針對這次申請破產，葉玉卿接受《東網》訪問透露孩子還有自己的基金，經濟方面不用太擔心，她澄清破產並非受疫情影響，而是找錯借貸公司，「他們專找中國人出名，以為他們（客戶）不懂法律，還不出來就要吃掉顧客的房地產」，借貸金額越滾越高，胡兆明為了保護資產，所以才選擇申請破產。

葉玉卿也說現在生活正常，一家人都健健康康的就不用太在意，她只心疼老公因此重跌，難過面子問題，可胡兆明心態積極，沒打算放棄，她認為有時候可以選擇放下一些不重要的東西，但例如唐人街的房產是丈夫過去的發跡地，「他不想放棄」。

(中時電子報)