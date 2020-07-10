劉育仁去年以電影《返校》、《下半場》走紅，帥氣憂鬱的外型火速累積一票粉絲，更被女粉絲形容是「行走荷爾蒙」，去年到大陸發展時，一度被誤認為是「富二代」，但其實出身普通家庭的他，10幾歲就開始打工維持生計，當服務生時還得將手伸進廚餘桶中，只為撈出不慎掉下的餐具。

根據《聯合報》報導，劉育仁去年隨經紀人赴北京待了1年，除了跑遍各劇組試鏡之外，也學了馬術、打高爾夫球等貴族訓練課程，因此讓人有「富二代」的刻板印象，但其實他出身於一般家庭，高中畢業後為了維持生計便不再升學，打過各式零工的他，印象最深刻就是當餐廳服務生，有時餐具不慎掉入廚餘桶時，只能憋氣把手伸進廚餘桶撈起來，回家時還能聞到身上餿味。

雖然已小有名氣，但劉育仁參與戲劇演出之餘，不僅考取保險業務員證照，還準備考投資型金融證照，而踏入演藝圈時，父親對他再三提醒：「少說話、多做事」，也成為他人生座右銘。

(中時電子報)