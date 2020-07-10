高雄市議長與市長補選選情，成為外界關注焦點。國民黨黨主席江啟臣表示，議長寶座一定要搶下，市長選舉要打得漂亮，還透露他曾在前議長許崑源靈堂前發誓，一定會保住議長寶座，否則他沒臉再當黨主席。對此，資深媒體人陳揮文在節目中則是表態，「我認為就算高雄議長翻船，你還是要繼續當...成敗勝負跟江啟臣無關」。

黨主席江啟臣回應，議長寶座一定要搶下，市長選舉要打得漂亮，還透露他曾在前議長許崑源靈堂前發誓，一定會保住議長寶座，否則他沒臉再當黨主席。

陳揮文昨(9日)在廣播節目《飛碟晚餐-陳揮文時間》中透露，就算高雄議長翻船，被民進黨拿走，你還是要繼續當，因為任期剩不到一年，不要再請辭了，國民黨已經夠亂，建議江啟臣「勉為其難做完」。

陳揮文進一步說，其實現在高雄狀況有很多原因，但不是罷免檢討會，「很公平講一句話，今天高雄市長議長補選改選，成敗勝負跟江無關，他當黨主席概括承受這些責任，我覺得太苛刻了，幫江主席QQ...」。

(中時電子報)