IC通路商文曄（3036）2020年6月份自結合併營收約新台幣238億元，月增3％、年減4％；第二季累計合併營收約新台幣747億元，較前季減少4％，與去年同期營收相比約持平；上半年累計合併營收約新台幣1,522億元，年增7％。

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