振興三倍券即將上路，小確幸樂了一般民眾，但基層農漁民、沒稅籍資料的攤商可就笑不出來，現行經濟部推行的三倍券店家換現金，排擠沒有營利事業登記又尋無合法委託人的基層賣家，苗栗縣有農民得知收三倍券換現，還要拜託人，甚至被抽手續費，大嘆「不方便，誰想收！」。

經濟部中小企業處資料指出，店家收取三倍券兌換現金，必須擁有營利事業登記，有統編、有稅籍資料才能直接向郵局、農漁會信用部及金融機構辦理，否則只能委託有統編的營業管理組織、產業公協會、農漁會及合作社辦理。

依據《加值型及非加值型營業稅法》規定，農漁民銷售未經加工之生鮮農漁產品、副產品，得免徵營業稅，也不必辦理稅籍登記。此外，《商業登記法》規定，攤商、家庭農林漁牧業者、家庭手工業者、民宿經營者、每月銷售未達營業稅起徵點者，也得免申請登記小規模商業。

換言之，這些基層業者都得委託換現，若找的是一般商家私下恐先扣5％以上手續費、入會費等。苗栗是農業大縣，一年四季都有盛產農產品，農民也希望被振興，痛批政策思考不周，「一樣都是做生意，農漁民換現卻被迫轉一手」，若涉及跨行轉帳，還要自付手續費。

苗栗大湖販賣水果玉米的徐姓農民，原本期待三倍券能幫助農產銷售，得知沒統編換現金要拜託人，瞬間改口「不收三倍券」，收現金最方便。正值高接梨產季，梨農推三倍券優惠原想振興自己，但換現太麻煩，怨嘆「收了券也只能買資材，振興別人」。

苗栗縣政府農業處表示，三倍券是中央的政策，許多細項準則，地方還沒收到公文，對於農漁民收券後如何兌現，也是靠著媒體露出的資訊才得知，實際並不清楚。

基層農漁會則表明「只收有統編的組織、商家申請兌現」，大湖地區農會信用部指出，目前研議解套方式，為避免資格混淆，傾向由農會供銷部或推廣部將實際有販售農產的農民列冊，信用部依據造冊名單受理兌現申請；不過推廣部表示，協助造冊沒問題，只是這些農民還是沒有統編，到底能不能直接換現需經過農委會同意。

(中時 )