儘管巫師總教練布魯克斯不肯透露哪些球員感染新冠並未隨隊，這些球員的名字最後仍遭曝光！根據《postsports》記者華勒斯10日爆料，巫師先發中鋒湯瑪斯布萊恩與替補後衛培頓確定感染新冠，蓋瑞森麥修斯則因私人理由並未隨隊。

本季逐漸站穩巫師先發中鋒地位的湯瑪斯布萊恩，目前打了38場例行賽，場均12.1分、6.8籃板，培頓則是打了29場，平均拿到3.9分、2.8籃板及1.7助攻，如今兩人應該不會前往奧蘭多跟球隊會合，等於跟麥修斯一起宣告不打復賽。

巫師先前確認主力射手畢爾因傷不打復賽，更在前天提前抵達奧蘭多備戰，如今已經結束隔離，對於隔離賽區的環境，布魯克斯不但沒有怨言，甚至還稱讚了下榻酒店、健身房與娛樂設施，他還透露自己吃了不少食物，也開始練習瑜珈。

「在我們抵達這裡的兩天時間，感覺到更多的是強迫放鬆的模式，」布魯克斯受訪時無奈表示，「除了使用視訊軟體Zoom訓練，以及瑜珈課程、與家人視訊通話、給球員發簡訊以外，我為了找尋打發時間的方式，稍微感到有點抓狂。」

(中時 )