台積電在美國掛牌的ADR稍早上漲2.19美元（或3.50%），收在64.78美元，相當台股台積電每股為383.25元。受此消息激勵，台積電早盤續漲逾2%，最高來到353美元，市值也衝破9兆元大關，攀升至9.15兆元，再創新高。

工商時報報導，台積電先前獲凱基投顧與花旗環球證券力挺，賦予380與375元推測合理後，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻、摩根大通半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）最新聯袂調升至375與355元，凸顯外資圈對台積電的看法更為正面。

就股價走勢來看，台積電7月以來狂飆一成，外資圈的樂觀態度，確實激勵國際熱錢回頭大補持股。

台積電將在16日召開法說會，詹家鴻預期，受惠海思半導體在美國禁令寬限期內加速拉貨，加上聯發科與高通的5G智慧機晶片訂單增加，台積電第三季營收將季增3～5％，優於市場的持平觀點。

(中時電子報)