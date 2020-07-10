有「菇中之王」美譽的松茸向來生長在松樹根部，本身帶有一股清新香氣，味道鮮美是不少饕客的最愛。但未來是否還能吃到這樣的美味則是未知數，因為「國際自然保護聯盟」（The International Union for Conservation of Nature）9日已將松茸列入在最新的瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List）中。

根據《TBS NEWS》報導，總部位於瑞士的「國際自然保護聯盟」在9日宣布了最新的「紅色名錄」，評估野生生物滅絕的危險，並首度將松茸定為瀕危物種。一般瀕臨滅絕的物種，根據滅絕的風險分為三個階段，松茸目前雖然被歸類為最低等的滅絕風險，但仍不可輕忽大意。

松茸的口感鮮美、肉質肥厚又富含蛋白質，因寄生在松樹根部，本身具有特別的香氣，讓許多老饕吃過後便念念不忘，價格更是居高不下；但因松茸對生長環境要求嚴苛，除了需要得天獨厚的地理環境之外，充分的雨水和充足的陽光都是不可缺少的，即使憑藉現今發達的科學技術，松茸依舊無法完全以人工培育，只能在每年的產季進行採摘，更顯珍貴。

據「國際自然保護聯盟」表示，松茸分布範圍廣，亞洲到歐洲都能看到它的蹤跡，但因人們對森林過度砍伐以及植物疾病的緣故，過去的50年中，松茸產量已減少了30％以上，如果人們無法更加重視環保議題，恐怕後代子孫未來只能透過教科書，才能認識這些珍貴的野生動植物。

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(中時電子報)