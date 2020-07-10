受到新冠肺炎疫情未止影響，淘帝-KY(2929)審慎保守看待第3季營運，不過淘帝-KY積極佈局電商銷售，第2季公司線上電商營收比重從12%提升至22%，隨著電商銷售逐步拉升，可望成為公司營運成長的動能。

大陸已從傳統電商轉型到社交型電商，零售市場形態與消費者消費模式出現大幅度轉變，淘帝-KY自去年開始積極佈局電商銷售，帶動整體公司線上電商營收比重在第2季從12%提升至22%，幫助淘帝-KY加速建立電商銷售平台的第二個成長引擎。

淘帝-KY表示，今年中國童裝市場受新冠肺炎影響，實體門市銷售因出門購物人潮驟減而大幅下降，雖然大環境導致今年上半年整體營收表現明顯下滑，公司積極佈局自由網紅與店員直播帶貨商機，網紅們透過粉絲量掀起直播帶貨新潮流，更提高產品銷售量，進而有效率提升消費者與品牌之間的連結，目前旗下90%經銷商已拓展微信、直播平台等多元化線上銷售，隨著新款秋冬童裝即將在第3季正式上市，電商線上銷售平台的佈局將可望挹注集團整體營運正面之效益。

淘帝-KY自結6月合併營收達0.73億元，較上月1.83億元減少60.02%，累計上半年合併營收達13.76億元，較去年同期減少55.6%。

展望第3季，淘帝-KY維持審慎保守看法，淘帝-KY表示，目前全球疫情有第二波爆發隱憂，淘帝-KY提前強化電商線上銷售的佈局，可望在疫情的不確定性因素中展現維持營運穩定的支撐，除未來將針對旗下品牌持續強化設計與生產能力，並且加強品質控制、以及集中線上電商平台的行銷策略，創造未來整體營運正面之挹注。

(時報資訊)