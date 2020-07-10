振興三倍券7月15日上路，各家業者摩拳擦掌，就盼振興商機賺飽荷包，但三倍券要變成實際金流才有幫助，擁有營利事業登記的商家，月營業額上看20萬元不是問題，振興是錦上添花，反觀沒稅籍的攤商、農漁民，原期盼振興是雪中送炭，但政策不夠周延，讓他們再度面臨被剝削的窘境。

漁民一早出海捕魚，補回來漁獲就擺在港口販賣，客源除了有批發商、餐廳業者還有家庭主婦，小魚販沒有統編，也是這波振興被排擠的對象，如果收下三倍券，漁會信用部無法協助換現，他們可能轉向民間有營利事業的業者代辦，但得先扣5％以上的手續費。

實際上，5％手續費算是人情價，代辦的商家還需考量幫忙換現，三倍券掛在自己商號，需繳納年度營業稅，稅款增加，這些成本加上服務費，漁民實際能夠得到現金恐怕得打個95折以上，等同被轉嫁稅賦再剝一層皮。

「別太小看一般攤商！」有業者表示，許多攤商若願意收三倍券，月營收好幾十萬元跑不掉，如果要他們直接將賺來的三倍券當現金花，別說每月拿數萬元全買民生用品、資材有多困難，這些三倍券還有使用期限，與現金的靈活度不能相比。

為解套換現障礙，地方政府絞盡腦汁協調，苗栗縣3處有營利事業登記的合法商圈組織釋出善意，願意讓非商圈內攤商加入會員後，協助將三倍券換現金，但新會員需繳納首年會費千元不等，若攤商將三倍券累積到年底賺得夠多，其實就不會在乎那些會費，畢竟花小錢就能換現金，還不必任人宰割手續費。

(中時 )