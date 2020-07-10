鑄件大廠永冠-KY受全球風電產業景氣熱絡的激勵，6月出貨及合併營收均創今年單月新高，7月風電鑄件需求熱度不減，出貨挑戰1.6萬噸，產線加班趕工。法人預估，永冠第二季獲利可彌補第一季每股虧損1.06元，上半年轉虧為盈。今(10)日上漲1.6元而以70.9元開出，最高達72.1元，隨後拉回，目前呈現上漲走勢。

永冠主管表示，新冠肺炎疫情，促使世界各國強化風電等基礎建設，全球風電產業景氣持續熱絡，抵銷大部分注塑機及產業機械需求下滑，6月出貨噸數15,652噸，月增2.51％，年成長20.50％；6月合併營收7.22億元，月增2.94％，年增幅13.02％。第二季出貨噸數46,328 噸，季增幅高達91.27％；年成長13.97％，第二季合併營收21.35億元，季增幅88.96％；年 增9.49％。

永冠主管表示，永冠2、3月生產受疫情影響，上半年出貨70,550噸，年減3.71％；上半年合併營收32.66億元，年減6.77％。3月將全年出貨噸數調整為18萬～19.6萬噸，是否向下調整，還要觀察7月出貨情況而定。目前7月風電客戶訂單持續保持較高水位，注塑機及產業機械客戶需求平穩，有機會挑戰1.6萬噸，優於6月。

(工商 )