美股9日漲跌互見，台股10日在台積電（2330）續漲下，加權指數開在12,250.44點，呈現小漲，但法說會釋出第三季展望低於預期訊息的大立光（3008），則賣壓沈重，股價跌幅逾7％，高價股如信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、玉晶光（3406）等也同步拉回。台股早盤翻黑走低，截至09:25，加權指數跌逾百點，失守12100點。

道瓊以及標普500指數收低，因美國疫情嚴重造成經濟擔憂的影響，西德州原油期貨9日下跌逾3％，也加重了市場的賣壓。

另一方面，在疫情當中，受創相對較輕的科技股則是表現較佳，那斯達克指數繼續刷新歷史新高，蘋果公司股價也續創歷史新高。

群益投顧指出，短線仍未見轉弱跡象，但法人成交占比下滑，融資又繼續增加17億元，前日大增36億元，散戶大舉進場，要有風險意識。

群益投顧指出，先觀察周二大量黑K的高低點，站穩12,250點，則表示化解賣壓繼續往上攻，若往下跌破萬二，短線易進入整理。

(工商 )