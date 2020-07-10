佐登-KY(4190)6月自結單營收為2.25億，月成長3.8%，第二季合併營收6.29億元，季增加15%。佐登表示，防疫措施得宜外加行銷活動，為門市SPA注入新客群，再加上疫情緩解，目前營收已恢復去年度約83%的水準，大陸地區回店率持續恢復至85%；另與17家企業推出的聯合振興折扣，跨足食、衣、住、美容SAP，進行異業結盟，提升各品牌新客量；而佈局多年的芳療保健也因疫情帶動上半年精油銷售業績，集團下半年營收將持續走強。

佐登表示，響應政府推出刺激消費的「振興三倍券」，公司也推出優惠活動。為鞏固舊客，會員購買美妝產品支付3000元就可選購6000元產品，再享加購3堂SPA課程只要3000元；積極廣納新客，非會員可用3000元享受價值6000元的3堂臉部SPA課程，再加贈產品抵用券1000元，期望達到雙贏局面。疫情後的美麗商機與盛夏防曬美白，佐登妮絲營收後市可期。

隨著時序邁入盛夏、口罩配戴政策鬆綁，佐登旗下肌膚防曬與打造亮白美肌成為銷售主力，主推「雪肌淨透SPA課程」與添加美白專利成份的「白金密集煥白系列產品」，功效性產品促使銷售業績穩定成長。在電商通路平台，針對年輕客群的生活習慣打出熬夜也要讓肌膚有如睡過美容覺功效的「龍血求麗系列」保養品，鎖定不同需求的愛美消費者，走出產品系列新格局，滿足顧客對不同肌膚的需求，也為營收挹注貢獻。

(時報資訊)