6月營收成績單將於今日7月10日交卷，上半年受新冠肺炎干擾，財報多空交織，在2、3月遭遇大陸封城逆風，隨後更擴及到全球重要城市，影響產業和經濟甚鉅，但同時也有宅經濟、防疫股、生醫股等逆風而起，6月、上半年營收財報則可洞察營收受新冠肺炎影響以及是否已見轉機。下半年肺炎疫情仍存在一個不確定變數，以及11月的美國大選和中美關係，但無損因疫情受惠的科技、生技等投資機會，以及下半年的蘋果新品和5G題材。法人指出，台股目前指數均線多頭排列，雖然有可能漲多休憩之可能，但仍是多方格局不變。營收財報利多股，35檔獲外資力挺敲進，可望持續吸金升勢旺。

台股5月26日盤中再度重返萬一大關，6月1日站穩萬一後穩健上揚，在熱錢來襲下，7月9日更站上12273.43點、再寫30年新高，期間漲幅達11.13%。而截止109年7月9日18:30為止，已發布營收財報的上市櫃個股中，46檔6月營收創新高，128檔6月營收雙位數雙增，73檔上半年營收年增4成，共196檔營收利多股，其中外資在6月1日至7月9日買超最給力的聯強(2347)、買超3.7萬張，微星(2377)、松翰(5471)也名列前三名，外資分別買超2.2萬、1.5萬張，買超逾5000張的依序為穩懋(3105)、敦泰(3545)、聯茂(6213)、正隆(1904)、國揚(2505)、南電(8046)、英業達(2356)、立積(4968)、泰豐(2102)、國票金(2889)之13檔，買超逾千張個股為光罩(2338)、研華(2395)、合一(4743)、和泰車(2207)、中磊(5388)、玉晶光(3406)、雙鴻(3324)等35檔。反觀利多卻遭外資調節的個股，智原(3035)遭賣超2.2萬張最悲情，神達(3706)、國光生(4142)、義隆(2458)、華碩(2357)也遭賣超逾萬張；華固(2548)、康和證(6016)、世紀鋼(9958)、盛群(6202)、瑞昱(2379)、茂林-KY(4935)則遭賣超4千至萬張。

6月營收創新高，如岱宇(1598)、英業達(2356)、瑞昱(2379)、研華(2395)、義隆(2458)、亞航(2630)、信邦(3023)、新唐(4919)、茂林-KY(4935)、立積(4968)、聚碩(6112)、盛群(6202)、和潤(6592)、緯穎(6669)、熱映(3373)、豪展(4735)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、宏遠證(6015)、康和證(6016)、耕興(6146)、是方(6561)、鈺太(6679)等46檔個股。

6月營收雙位數雙增，大飲(1213)、華友聯(1436)、潤隆(1808)、正隆(1904)、新光鋼(2031)、橋椿(2062)、豐泰(2102) 、和泰車(2207)、宇隆(2233)、微星(2377)、精元(2387)、圓剛(2417)、國揚(2505)、太設(2506)、華固(2548)、第一保(2852)、國票金(2889)、智原(3035)、蔚華科(3055)、圓展(3669)、新至陞(3679)、神達(3706)、茂林-KY(4935)、愛普(6531)、動力-KY(6591)、杏一(4175)、老爺知(5704)、日盛金(5820)、旺玖(6233)、倍微(6270)、安碁(6690)、密望實(8043)等128檔個股。

上半年營收年增4成，台船(2208)、光罩(2338)、、虹冠電(3257)、玉晶光(3406) 、松翰(5471) 、穩懋(3105)、原相(3227)、鈊象(3293)、中裕(4147)、瑞基(4171)、合一(4743) 、中連貨(5604)、生華科(6492)、精測(6510)、雍智(6683)等73檔個股。

留意新冠疫情是否加速擴大，周四道瓊指數大跌超過300點，回吐本周漲幅，但那指翻紅再創新高。法人表示，資金行情仍未見熄火，短期整理後，仍有機會再闖高，在上市櫃公司發布上半年營收密集期間，也有不少公司陸續進行法說會，尤其16日的台積電法說備受關注，投資人可留意表現績優個股待指數拉回時做布局。生技新藥產業發展條例規劃再延長十年至2031年以及進入5G時代邁進有助IC設計股表現，現階段整體盤面仍以電子及生技族群較為強勢。

(時報資訊)