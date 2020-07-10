北韓領導人金正恩的胞妹金與正周五在北韓官媒朝中社(KCNA)指出，目前與美國進行另一次的高峰會只會對美國有利，金與正表示，以她個人觀點看來，領導人金正恩與美國總統川普的另一次高峰會在今年是不太可能舉行，但是我們永遠不知道。

金與正的評論主要是針對美國國務卿彭佩奧(Pompeo)週四的談話，彭佩奧指出與北韓的高峰會談是「非常有希望」，似乎暗指兩國領導人之間的另一次峰會出現了可能性。

另外在金與正評論的前一天，美國負責北韓事務的助理國務卿畢根(Biegun)正結束在北韓三天的訪問，但他拒絕回答在北韓接觸相關官員後的評論。

另外南韓首爾市長朴元淳在周四下午失聯失蹤，市長女兒於當日傍晚報警處理，經南韓警方連夜搜尋，於周五凌晨於首爾北大門附近發現朴元淳遺體，呈現上吊姿勢，警方初步研判為自殺。朴元淳在最後離開官邸前已留下遺書。

據悉首爾市長在近日遭受辨公室秘書指控，其飽受市長的性騷擾，秘書於日前離職後才下決心向警方揭露此事。而知情人士指出，首爾市長尊嚴和自尊心甚強，可能受不了打擊而啟出輕生念頭。

(時報資訊)