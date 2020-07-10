根據兩大產業研究公司IDC與Gartner公布的最新數據，受惠於防疫期間居家上班上課的設備需求激增，第二季全球個人電腦（PC）出貨量反彈。

Gartner公布第二季全球PC總出貨量年增2.8%，為6,480萬台，擺脫第一季因疫情打斷供應鏈導致的出貨崩跌。報告指出，因製造商的通路重新補貨，以及行動PC需求增加，第二季PC市場重返成長。

美國PC市場較去年同期成長3.5%，為連續第5季成長，行動電動出貨實現2位數增長，但桌上型電腦出貨下跌44%。

Gartner指出，第二季聯想、惠普同列出貨榜首。聯想第二季出貨量年增4.2%，為1619.7萬台，市占率為25%。惠普第二季PC出貨量強勁成長17.1%，達1616.5萬台，市占率為24.9%。兩家公司占全球半數PC出貨量，較去年同期的46.6%擴大。

戴爾第二季出貨年減0.3%，為1064.8萬台，市占率為16.4%，排名第二。蘋果Mac電腦出貨量為436.8萬台，年增5.1%，成長力道優於整體PC市場，市占率為6.7%。宏碁出貨成長23.6%，為400.7萬台，市占6.2%。華碩出貨成長21.4%，為359.3萬台，市占率為5.5%。

IDC公布第二季全球PC出貨量年增11.2%，為7,230萬台，美國單季PC出貨量創下10多年來新高。IDC指出，第二季惠普PC出貨量年增17.7%，達1808.2萬台，市占率為25%，排名第一。聯想PC出貨年增7.4%，為1741.1萬台，市占率為24.1%，排名第二。

(時報資訊)