藝術市場拍出最貴的一朵向日葵，要價1,453萬台幣！英國當代藝術大師大衛．霍克尼（David Hockney）的《三十朵向日葵》在9日香港蘇富比當代藝術晚間拍賣以逾1.14億港元（約4.36億台幣）高價成交，相當於一朵要價逾380萬港元，約1,453萬台幣。

此作也寫下西方藝術品在亞洲拍場第二高成交價紀錄，僅次於KAWS的《THE KAWS ALBUM》，以逾1.15億港元成交（2019年4月），排名第三的是安迪 · 沃荷的《毛主席》，以逾9,853萬港元成交（2017年4月）。

霍克尼被譽為英國最具影響力的在世藝術家，憑著糅合普普藝術、極簡及抽象表現主義元素的創作，六十年代在國際藝壇聲名鵲起，最廣為人知的作品是艷陽下的游泳池和蠱惑人心的室內人像，色彩和線條的調度，流露理想化的雕鑿痕跡。

1995年霍克尼埋首有關光線的嘗試，探討觀看的本質。他在各種光線下拍攝自己尚未完成的作品，然後把照片打印出來，再透過繪畫和攝影進一步潤色。1995年末，霍克尼受芝加哥美術館的莫內回顧展啟發，莫內正是捕捉不同光線下細膩氛圍幻變的開山鼻祖。

1996年初，霍克尼前往海牙，參觀莫瑞泰斯皇家美術館的維梅爾回顧展，受維梅爾畫中處理顏料的手法與色彩狀態啟發，尤其是透明的色層讓人能夠看見明亮的藍色，以及對落在人物和事物上光線的精彩駕馭，讓他躍躍欲試。

於是霍克尼回到加州後，重新調整畫架擺放的位置，讓北面的陽光正好落在靜物習作上。1996年霍克尼透過花卉系列創作，與莫內、梵谷、高更乃至維梅爾和荷蘭黃金時代等更早期的大師，展開對話。

值得一提的是，霍克尼借鑑了維梅爾的用色手法，在上層顏色之下，塗上黃色和藍色打底，凸顯向日葵和花瓶穠麗動人的光華，在《三十朵向日葵》將這種手法運用得精煉純熟。

《三十朵向日葵》的向日葵傲然挺立，托斯卡尼艷黃和黃金赭色花盤綻放在翠綠花莖的頂端，是古典靜物畫的全新演繹，桌上端放著五個經過精心編排的花瓶，背後穠麗的松綠色以短促的點描筆觸交織而成。華麗的深紅桌布猶如舞台上的布幕，暗示霍克尼一直以來對舞台設計情有獨鍾，觀者沿著順時針方向環視畫面──先是左上角昂首直立的飽滿花莖，然後是右方微微下垂的花朵，最後是橫躺在左下角的凋零花枝。

(工商 )