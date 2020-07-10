蔡英文總統10日將在內政部長徐國勇陪同下，視察空勤總隊台中駐地，並將當場宣布自7日起幫空勤加薪，飛航人員每人每月加發4萬元獎金，並提高空勤人員與共勤機組員鐘點費，以利空勤招募及留住人才，強化救災量能。

內政部表示，行政院已核定自今年7月1日起，調高空勤機組人員待遇，每小時飛行鐘點費，飛航人員由原本800至1000元，調整為1600至2000元；空勤修護人員由500元至750元，調整為1000元；其他機關隨機人員也由400元至600元，調整為750元。

此外，每位空勤的飛航人員，每月增發4萬元攬才留才獎助金，以利招募及留住人才，強化空勤總隊救災量能。

內政部表示，國家培育一位正機師飛行員需要1億元以上，空勤總隊飛行員大部分來自軍中，具有備役身分，戰爭時還要編入戰鬥序列，在這樣條件下參與空中救災任務需極大熱誠，承擔極大危險。

(中時 )