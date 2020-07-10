台灣綜合研究院創辦人劉泰英警告，股市走勢脫離基本面很多，目前全球股市一直漲，完全是資金行情，拚命製造泡沫，但不知道何時會破。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，劉泰英對股市的飆漲站出來示警，他是完整見證80年代台股飊漲後泡沫化的人，對於當前股市的投機飆升，感受一定比別人深刻。

謝金河在臉書發表「全球的資金大浪都聚集在這裡！」一文指出，劉泰英說股市與基本面背離，這是為了對抗疫情，全球央行貨幣供給增加逾8兆美元，這些全幾乎都流入股市，這是股市飆漲的主因。但仔細看這一回合的股市是點放，不是全面性的飆漲。例如，美國是新經濟領航，概括來看，可以用幾個英文字母表列：FAAMG加上TNN，這8家公司當中，蘋果及微軟市值逾1.6兆美元，亞馬遜1.584兆美元，谷歌超過1兆美元，FB接近7000億美元，TNN代表的是Tesla、Nvidia及Netflix，他們市值都超過2000億美元，其中，Nvidia超車英特爾，Tesla市值跑到2584億美元，已拉開與Toyota的差距，值得關注的是，台積電ADR市值來到3359億美元，正朝著4000億美元的方向前進。

另一邊，大陸也炮製美國救市手法，祭出兩融鬆綁，迎接健康牛，港股也出現新經濟熱浪，用英文代號是ATMX，A是阿里，T是騰訊，M是美團，X是小米，若要再加是NJ，J是京東，N是網易，這6家新經濟企業撐起香港股市半邊天，阿里市值5.61兆港元，已超過FB，騰訊5.378兆港元，緊追在後，這兩家5兆港元的大牛是港股雙箭頭，美團一路大漲威力兇猛，這些新經濟股大漲，讓大家暫時忘記港版國安法的影響。

謝金河也提到，在台灣，所有最投機的錢都在生技股衝浪，反正不用看財務報表，主力大戶用力炒股，彷彿重回80年代台灣錢淹腳目的時代！

(中時電子報)