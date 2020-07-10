偵辦私菸案北檢主任王鑫健調二審 檢審會核定 09:432020/07/10 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部檢審會10日核定一審主任檢察官調升二審名單。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法務部檢察官人事審議委員會10日開會核定一審主任檢察官輪調二審名單，包括偵辦總統府私菸案的台北地檢署主任檢察官王鑫健，及台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良等12人調升二審。 這次輪調共有4位襄閱主任檢察官調升，分別是士檢邱智宏、新北檢林宏松、桃園林秀敏、中檢林彥良；其他8位調升二審的主任檢察官分別是，新北檢鄧媛、王正皓、北檢張書華、黃立維、林宗志、王鑫健、中檢謝志明、士檢柯怡如。 (中時 ) #王鑫健 #檢察官 #主任檢察官 #二審 #北檢 #檢審會 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 妙齡媽跟男友爽玩8天 獨留3歲女餓死家中 律師悲談台灣法律 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 男大生自撞癱瘓家長求國賠償4000萬 敗訴原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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