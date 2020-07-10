法務部檢察官人事審議委員會10日開會核定一審主任檢察官輪調二審名單，包括偵辦總統府私菸案的台北地檢署主任檢察官王鑫健，及台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良等12人調升二審。

這次輪調共有4位襄閱主任檢察官調升，分別是士檢邱智宏、新北檢林宏松、桃園林秀敏、中檢林彥良；其他8位調升二審的主任檢察官分別是，新北檢鄧媛、王正皓、北檢張書華、黃立維、林宗志、王鑫健、中檢謝志明、士檢柯怡如。

(中時 )