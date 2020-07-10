Houston stars James Harden and Russell Westbrook did not travel with Rockets today to Orlando and will join the team in near future, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2020

先前曾被「自家人」施弗洛沙爆料一些球員感染新冠的火箭，如今中鏢名單曝光了嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日爆料，「大鬍子」哈登、「忍者龜」韋斯布魯克兩名火箭明星後衛並未隨隊前往奧蘭多，而是稍後自行報到。

查拉尼亞的爆料，隨即得到《休士頓紀事報》資深記者費根的證實，「能夠確定哈登、韋斯布魯克兩人並不在火箭出發前往奧蘭多的飛機上面，甚至剛簽約的巴哈穆鐵，以及火箭球員發展教練約翰盧卡斯等人，也沒有在這班飛機上面。」

爆料一出自然引發外界無限遐想，不少人就猜測施弗洛沙先前爆料的火箭感染新冠球員之中，是否就有哈登或韋斯布魯克？畢竟假如這兩大主力確診，無疑帶給火箭重大士氣打擊，假如說兩人同時因為私人理由缺席，也未免太過巧合了。

反而原本擔心因為年紀因素無法前往奧蘭多的69歲火箭總教練丹托尼，目前已經得到《ESPN》證實，人在前往奧蘭多的飛機上面，代表他的健康問題已經得到醫療團隊的認可，也打算照著以往慣例站在場邊領軍，甚至必須戴上口罩。

(中時 )