新北汐止1名62旬獨居男子，日前在家中突然中風倒地，動彈不得，相依為命的米克斯犬「小黑」3天來忠心守護在主人身旁，最後活活渴死，小狗遺體因天熱傳出臭味，引來鄰居注意報警，及時救回老翁一命，讓救護人員為之動容。

62歲的池姓男子，平時在靠撿拾資源回收維生，獨居在茄苳里一處3樓公寓，3日時里長接獲里民通報，多日沒有看見池男身影，且住處內飄出腐臭味道，擔心發生意外，會同員警前往察看，發覺家中大門未鎖，赫見池男倒在客廳地板上已奄奄一息。

至於「小黑」已經疑似飢渴、餓死陳屍臥室門口，因天氣炎熱傳出腐臭味，池男聽見有人上門，勉強舉起右手求救，警方見狀立刻通報救護車前來搶救，送醫救回一命，並通知池男親屬，詢問得知池男在家中中風倒地已長達3天。

警消指出，獨居民眾在家突然猝死或昏迷意識不清，時而傳出有些飼養動物基於本能，會啃咬人體求生，不過「小黑」並沒有這麼做，還守護主人到最後一刻，並以自身救回主人，救護人員看到這一幕，感動向人類最忠實的夥伴致敬。

(中時 )