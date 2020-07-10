川普政府頒布的簽證新規要求只參與網路授課的國際學生必須轉學或離境，不僅惹火如哈佛與麻省理工學院等名校開告，連地方政府也忍無可忍！據外媒指出，加州檢察總長貝西拉（Xavier Becerra）宣布將對川普政府提告，成為第一個因學生簽證新規而告上法院的地方政府。

據美媒NBC新聞報導，加州政府預計將於9日在加州北區聯邦地區法院完成提告，尋求法院對川普政府的簽證新規提出初步禁令。根據美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）周一頒布新規定，以F1學生簽證或技術學校的M1簽證入境美國的外國學生，宣布自今年秋季學期開始，如果只參與線上課程就必須轉至其他面授課程，否則不會被發與簽證，目前在美的留學生也必須離境。

對此，貝西拉在記者會上表示，川普政府這項新規「獨斷又任性」，稱「可恥的川普政府不僅讓獲得機會、得以進入大學受教的學生陷入健康風險，連他們的受教機會也一同遭受威脅」。

另外，美國哈佛大學和麻省理工學院已對ICE與國土安全部提告，而加州大學系列底下包含10所分校，包含UC伯克利、UCLA、UC聖地亞哥、UC戴維斯等名校準備控告聯邦政府。

報導指出，這項新規對於擁有大批海外留學生的加州而言衝擊最大。根據美國國務院及美國國際教育協會（Institute of International Education）統計，2018-2019學年度，2018年，國際生對美國經濟貢獻高達447億美元（約新台幣1.31兆）；而根據2019年加州大學體系的統計，22萬大學生中有27205為國際學生；而在58941為研究生中，海外學生就佔了13995位。而在南加州大學，2019-2020學年的學生中，將近四分之一是留學生，其中一半來自大陸。

(中時電子報)