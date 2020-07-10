有些朋友會私訊問我一些問題，假日時就來抽空回答一下，公開在版面上討論，也歡迎大家一起留言

常來看我文章的朋友應該都會知道，我是個純粹的基本面投資者，不太看技術線型、籌碼分析之類的，因為我始終相信，股價反應的就是一家公司的營運狀態，過低或是過高的價格，終究會回歸到他合理的價值上。

可是，很明顯的，我們的生活並不只有投資，還有工作、家事、休閒活動或是顧小孩……等等的工作要做，每個人都會覺得時間不夠，那到底要怎麼分配呢？或是有沒有什麼速成的方式？很可惜的！在這邊我必須很老實的跟大家說，投資就是一步一腳印的累積，沒有什麼神奇的東西能讓你一口氣就變成高手，因為除了知識的建立之外，投資心態的調整與改變，都需要你拿真金白銀到市場上去體會貪婪與恐懼的滋味後，才真的能明白追求獲利背後的風險是什麼。

不過雖然沒有神奇的速成法，不過我還是可以提供一點看法供大家參考，至少以我個人的經驗來說，這是投資道路上，大致正確的方向。

如果你想成要為偏向基本面研究，找出還沒有完全被市場反應的價值，有些基本功是需要花時間建立的，當然如前面所說，生活裏日常的大小事很多，要怎麼執行呢？我認為可以試著從『固定習慣』這件事開始做起，你可以開始要求自己，先從半個小時開始，每天固定一個時間，可以是洗完澡要休息時、或是睡前也可以，靜下來整理你理財的相關知識，方式有很多，新手對名詞和觀念還不夠清楚的，可以看書、整理筆記，已經有基礎知識的朋友，則可以從建立自己的追蹤清單這件事開始做起。

怎麼建立清單呢？個人建議與其胡亂的丟一堆公司進去，不如好好的把一家公司基本的東西摸熟，至少至少，放到你清單裏的公司，你要能回答下面這幾個問題：

🔔1 這家公司是做什麼的？這個產業你未來看好嗎？

🔔2 他過去幾年的營收狀況如何？是成長/衰退/還是持平？

🔔3 近幾年的現金流量如何？是穩定流入選是加大資本支出拼營收？

如果你能瞭解這三個問題，那麼代表你對這家公司現在的生命週期有一定的瞭解，如果你有興趣，就可以再往下繼續追蹤相深入的訊息，如果覺得目前股價實在太高，那麼可以就先放在清單中，未來有興趣時再往下追。

那麼清單的來源呢？大概有幾種方式，你可以利用一些選股網站，丟進去一些你喜歡的條件，比如說想找近期成長的公司，就以營收和獲利為主，想偏向穩定型的公司，就以本益比/殖利率為主，當然，會篩選出不少公司，你可以設定要求自己，2-3天看一家，或是至少一個禮拜看一家公司，累積個3個月，就能感受到閱讀與對財務數字理解力的提升了。

以我個人的例子，其實在粉專裏每篇文章後面的【📌工商時間】有範例，雖然這是以我自己的付費模組做說明，但其實你也可以利用許多公開、免費的網站達到一樣的效果(只是要多花點時間就是)，這篇文章裏提到的幾個重點，如果你能把握住的話，其實就能很快的瞭解一家公司的基本營運方向，未來若是有興趣，就可以再更深入的研究下去！

最後⚠️⚠️，不論你是新手還是已經有基本基礎的人，我認為最重要的一點，其實就是在執行面，要『真的要去做』，真的把投資當成一個工作，努力的去理解相關的訊息，而不是只想要拿到四個號碼，短期來說，你可能會因為運氣而有獲利，但長期來說，如果想要在投資這條路上走的長久，那麼擁有自己的財務知識絕對是必備的。👏🏻👏👏🏻

※本文由PressPlay專欄作家陳啟祥授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)