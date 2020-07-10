台積電ADR周四續漲3.5%並再創天價，台積電(2330)今股價開盤大漲7.5元，一度更攻高至353元新高價，市值首度逾9兆元，達9.15兆元同創新高。
台積電ADR周四收64.78美元，上漲2.19美元或3.5%，折合台幣每股約383.25元。台積電周三收345元，外資連8天共計買超8萬7746張，帶動台積電周四股價創下347元新高。隨著台積電ADR周四續攀高，今台積電早盤也再創新高價達353元，市值突破9兆元也是台股歷史最高紀錄。
台積電將於今日下午盤後公布6月營收，預期將回到千億元以上水準。台積公司預計第二季營運穩定，與今年首季的營收相差不多，推估6月營收將重回1100億元以上高檔，有機會挑戰新高。
台積公司預期，將持續受惠5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出，第二季營收預估在101~104億美元之間，比第一季的103.1億美元季減2%至增加約0.9%，美元營收有機會創新高。
台積電將於下周四(16日)舉辦線上法人說明會，將說明第二季營運結果與第三季展望。蘋果（Apple）可能在9月底如期發表5G新機，預計將帶動台積公司下半年業績。外資自6月即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電26萬2273張。
2020年來看，不受新冠肺炎疫情影響，台積公司樂觀預期2020全年美元營收將比去年成長中二位數至高二位數百分比，亦即台積公司2020年營收將再創新高，且年增14~19%遠優於產業整體表現。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。