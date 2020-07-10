台積電ADR周四續漲3.5%並再創天價，台積電(2330)今股價開盤大漲7.5元，一度更攻高至353元新高價，市值首度逾9兆元，達9.15兆元同創新高。

台積電ADR周四收64.78美元，上漲2.19美元或3.5%，折合台幣每股約383.25元。台積電周三收345元，外資連8天共計買超8萬7746張，帶動台積電周四股價創下347元新高。隨著台積電ADR周四續攀高，今台積電早盤也再創新高價達353元，市值突破9兆元也是台股歷史最高紀錄。

台積電將於今日下午盤後公布6月營收，預期將回到千億元以上水準。台積公司預計第二季營運穩定，與今年首季的營收相差不多，推估6月營收將重回1100億元以上高檔，有機會挑戰新高。

台積公司預期，將持續受惠5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出，第二季營收預估在101~104億美元之間，比第一季的103.1億美元季減2%至增加約0.9%，美元營收有機會創新高。

台積電將於下周四(16日)舉辦線上法人說明會，將說明第二季營運結果與第三季展望。蘋果（Apple）可能在9月底如期發表5G新機，預計將帶動台積公司下半年業績。外資自6月即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電26萬2273張。

2020年來看，不受新冠肺炎疫情影響，台積公司樂觀預期2020全年美元營收將比去年成長中二位數至高二位數百分比，亦即台積公司2020年營收將再創新高，且年增14~19%遠優於產業整體表現。

(時報資訊)