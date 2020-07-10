港股10日早盤低開1％，失守26,000點大關。恒生指數低開1.06％報25,931點，國企指數低開124點報10,657點。個股方面，阿里健康股價低開3.2％報22.8港元。騰訊低開2.5％報549港元。9日急漲一成的阿里巴巴低開1.8％。美團低開1.9％。

香港信報報導，10日共有7檔新股上市，以思摩爾、歐康維視生物較受市場關注，開盤分別報28港元、43港元，分別比招股價高出1.26倍、1.93倍。

(工商 )

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