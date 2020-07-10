恒指低開逾1％ 騰訊低開2.5％ 09:482020/07/10 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股10日早盤低開1％，失守26,000點大關。恒生指數低開1.06％報25,931點，國企指數低開124點報10,657點。個股方面，阿里健康股價低開3.2％報22.8港元。騰訊低開2.5％報549港元。9日急漲一成的阿里巴巴低開1.8％。美團低開1.9％。 香港信報報導，10日共有7檔新股上市，以思摩爾、歐康維視生物較受市場關注，開盤分別報28港元、43港元，分別比招股價高出1.26倍、1.93倍。 (工商 ) #低開 #港元 #騰訊 #股價 #早盤 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘…股王落難！專家爆旺季變悲劇 兇手是它 - 財經 散戶崩潰！史上最狂妖股搶不到 他驚喊恐怖價位 - 財經 1分鐘讀財經》散戶小心！大立光法說 嚇壞一票法人 - 財經 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 狂爆！幹掉英特爾…這家奪晶片廠市值霸主 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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