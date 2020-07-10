國民黨政府自從1949年撤退來台，從老蔣總統的反攻大陸，到小蔣總統的「三民主義統一中國」，都能看出兩蔣總統對中國人的國族認同。名嘴黃創夏就透露，當年大陸領導人鄧小平透過新加坡建國總理李光耀，來台勸降蔣經國，但遭一口回絕，並強調，台灣要走自己的路。

黃創夏今10日在臉書PO文提及中華民國往事，黃說，雖然蔣經國還是一個「統派」，但他的決策很清晰：「三民主義統一中國」，統一的主動權操之在己，而不是自居下風，主動向北京低頭稱臣。具體地說，蔣經國就是「反武統」的先驅，只有台灣自己站得住、有實力，不仰人鼻息，厚植國力，不許大陸併吞台灣。或許，有很多人會覺得台灣統一中國是幻夢，也對，但台灣獨立自主，以實力反制併吞，卻是蔣經國所留下最珍貴之歷史遺產。

黃創夏提到，40年前，鄧小平在葉劍英的支持下，打倒「四人幫」接掌權力，啟動中國的改革開放後，立刻在1980年代啟動了對台灣的「和平攻勢」。

首先，鄧小平透過葉劍英在1981年10月1日發表了帶有「一國兩制雛形」的《葉九條》，又派出密使在香港穿梭，邀請蔣經國到香港或在公海上艦艇相見，想要來一場「鄧蔣會」。

當時，蔣經國知道鄧小平的攻勢，就是一直想要招降自己，雖然共產黨有很多「讓利」，但蔣經國神智清晰，甩都不甩。李光耀自己提過，鄧小平百般誘惑都無法打動蔣經國，於是就委請新加坡李光耀到台灣來勸蔣經國，蔣經國還是 「No、No、No」！李光耀於是告訴蔣經國：「你現在只有兩條路可以走，一個路就是接受鄧小平條約跟他和好，另外一條路就是走你老爸的路，就是反共到底。」

沒想到，蔣經國斷然回絕說：「光耀兄你搞錯了，我還有第三個選擇，走我自己的路！」，蔣經國「台灣的命運絕不讓中國決定」的氣魄和意志，正是2300萬台灣人民該學習和繼承的最偉大民族資產。

從此之後，蔣經國更強化「革新保台」政策，鼓吹「自己的國家自己救、自己的道路自己開」，中華民國和台灣的前途，從1980代開始，原本充滿「白色恐怖執行者」色彩的蔣經國搖身一變，不但加速推動台灣經濟起飛，厚植國力自立自強，還啟動了自造戰機和國防自主，捍衛中華民國之獨立自主，「革新保台」，開創了「反武統自保」之歷史契機。

(中時電子報)